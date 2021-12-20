Український культурний фонд вдруге у 2021 році запускає проєкт "Місяць підтримки культури 2.0"

В Україні вже вдруге відбудеться «Місяць підтримки культури 2.0», організатором якого є Pro Bono Club Ukraine за підтримки Українського культурного фонду.

Про це з'явилася інформація на сайті Українського культурного фонду.

Український культурний фонд та Pro Bono Club Ukraine вдруге за 2021 рік запускають освітній проєкт «Місяць підтримки культури 2.0», в рамках якого організації, які планують подаватись на грантові програми фонду, зможуть отримати безкоштовні консультації та відвідати освітні вебінари.

Як повідомляє УКФ, освітній проєкт розпочнеться з вебінару «Проєктний менеджмент культурно-мистецьких проєктів». На ньому виступить Наталія Керницька, провідна експертка у сфері міжнародного співробітництва УКФ. Спікер Керницька розповість про новий грантовий сезон УКФ та його нововведення, про 5 найбільш типових помилок заявників та 5 порад, які стануть у нагоді при подачі проєктної заявки.

Дату вебінару призначено на 18 листопада, 15:00. Посилання для реєстрації тут.

«Місяць підтримки культури 2.0» – це спільний освітній проєкт Pro Bono Club Ukraine та Українського культурного фонду, який має допомогти потенційним заявникам УКФ покращити свої проєкти у сфері культури.