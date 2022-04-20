Український прапор на Олімпійських іграх понесуть відразу два прапороносці. Хто вони

19:09 21 липня Київ, Україна

Політика гендерної рівності дісталася і до Олімпійських ігор - вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають відразу двох прапороносців - жінку і чоловіка. Український прапор нестимуть олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.



Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.



Рішення щодо прапороносців на відкритті Ігор прийняли спортсмени Олімпійської збірної України, які зараз присутні в Японії, під час загальнокомандного зібрання.



Олена Костевич - Олімпійська чемпіонка (2004), дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор (2012) з кульової стрільби. Досвідчена українська стрілець в складі Олімпійської збірної. Ігри в Токіо для титулованої спортсменки вже п'яті в її кар'єрі.



Богдан Нікішин - чемпіон світу (2015), багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи з фехтування на шпагах. В олімпійському Ріо 2016 зайняв 4 місце. Старший спортсмен у складі Олімпійської збірної України на Олімпійських іграх в Токіо, які стануть для атлета вже четвертими в його кар'єрі.



Вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають відразу двох прапороносців - жінку і чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету з відстоювання принципів гендерної рівності. Змагання в Токіо стануть першими Іграми, де майже 49% учасників змагань становлять жінки.