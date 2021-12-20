Український фільм увійшов у лонг-лист премії "Оскар"

07:12 08 грудень Київ, Україна

Фільм «Погані дороги» Наталії Ворожбіт потрапив у лонг-лист кінопремії «Оскар» у номінації «Найкращий іноземний фільм».

Список претендентів, до якого увійшли 93 фільми, опублікували на сайті премії.

Шорт-лист "Оскара", у якому залишаться 15 фільмів, оголосять 21 грудня.

П'ять розбитих доріг. П'ять історій про кохання, ненависть, довіру, зраду та порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Сценарій фільму ґрунтується на документальних історіях, які авторка зібрала на сході України під час роботи над стрічкою «Кіборги».

Прем'єра фільму відбулася восени 2020 року.