Український фільм потрапив до номінації "Оскар 2023"

До лонгліста номінантів на премію Американської кіноакадемії - "Оскар 2023" внесли фільм української режисерки Марини Ер Горбач "Клондайк".
Загалом у лонглісті представлено 92 стрічки. Які з них потраплять до шортліста – стане відомо 21 грудня.
Драма "Клондайк" розповідає про сім'ю, яка мешкає на Донбасі на початку війни 2014 року. Ірка та Толік, які чекають на першу дитину, намагаються долати небезпечні обставини, які стрімко змінюються навколо них, а також опиняються в епіцентрі аварії рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня в селі Грабове Донецької області.
Головні ролі у картині зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін та Олег Щербина.
Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно "Санденс". Тут режисерці Марині Ер Горбач вручили нагороду за найкращу режисуру художнього кіно.
Крім того, "Клондайк" отримав приз глядацьких симпатій на 72 Берлінському кінофестивалі.
95-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 22 березня 2023 року.
Загалом у лонглісті представлено 92 стрічки. Які з них потраплять до шортліста – стане відомо 21 грудня.
Драма "Клондайк" розповідає про сім'ю, яка мешкає на Донбасі на початку війни 2014 року. Ірка та Толік, які чекають на першу дитину, намагаються долати небезпечні обставини, які стрімко змінюються навколо них, а також опиняються в епіцентрі аварії рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня в селі Грабове Донецької області.
Головні ролі у картині зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін та Олег Щербина.
Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно "Санденс". Тут режисерці Марині Ер Горбач вручили нагороду за найкращу режисуру художнього кіно.
Крім того, "Клондайк" отримав приз глядацьких симпатій на 72 Берлінському кінофестивалі.
95-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 22 березня 2023 року.
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