Український фільм отримав нагороду на Роттердамському кінофестивалі

18:53 06 лютого Київ, Україна

Фільм режисера Філіпа Сотніченка La Palisiada (Ля Палісіада) на Роттердамському міжнародному кінофестивалі отримав приз Fipresci. Про це повідомляє Держкіно.



Зазначається, що стрічку було представлено в основному конкурсі фестивалю Tiger competition, а нагороду від журі роботі було вручено з коментарем: "Кіно як інструмент наміру".



Події кінострічки розгортаються у 1996 році, за кілька місяців до скасування страти. У центрі сюжету – судовий психіатр, чиє спокійне життя змінюється, коли він має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера.



Правоохоронці поспішають закрити справу до скасування страти, але лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого та сумнівається у прозорості системи правоохоронних органів.



Головні ролі у фільмі зіграли Андрій Журба, Новруз Хікмет, Олександр Пархоменко, Валерій Олійніков, Олена Мамчур, Олександр Марлєєв.