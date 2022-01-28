Український фільм отримав Гран-прі на кінофестивалі

14:34 11 вересень Київ, Україна

Приз за кращу операторську роботу на кінофестивалі Millenium Docs Against Gravity в Польщі отримав фільм про Донбас "Земля блакитна, ніби апельсин".

Про це повідомила режисерка картини Ірина Цілик на своїй сторінці в Facebook.

"Це просто щастя якесь, міцно обіймаю нашого кращого оператора В'ячеслава Цвєткова, решту команди та наших дорогих героїв фільму "Земля блакитна, ніби апельсин", - написала вона.

Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" розповідає про сім'ю, яка проживає в "червоній зоні" Донбасу під час військових дій. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Анна сама виховує чотирьох дітей. Але попри всі труднощі ця сім'я дуже дружна та весела. Мама і діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть самостійно знімають фільми про своє життя під час війни.



Стрічка вийде в український прокат 26 листопада.



До речі, раніше фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" отримав нагороду на кінофестивалі Sundance. Європейська прем'єра пройшла на 70-му Берлінському кінофестивалі в рамках програми Generation 14plus, а українська - на фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де стрічка стала кращим фільмом національного та міжнародного конкурсів.