Український дизайнер Жан Грицфельдт представив у Берліні колекцію, створену під час війни

16:43 17 березня Київ, Україна

Відомий український дизайнер Жан Грицфельдт дистанційно із Києва організував показ на тижні моди Mercedes benz fashion week у Берліні.



Колекцію дизайнер створив під час війни. На одязі можна побачити слова "Україна", "Паляниця", "Пісня", "Любов", "Повага", "Голос", "Краса", "Воля". Одна з дівчат вимащена червоною фарбою, як кров'ю.



Наприкінці показу моделі винесли на подіум величезний прапор, а гостям показали кадри відомих українців та світових зірок, які підтримують нашу країну у війні із Росією.

За словами дизайнера, він сумнівався, чи брати участь у тижні моди. Але врешті-решт вирішив, що цим шоу покаже світові, що майбутньому України бути. У мирі та красі 💙💛



Берлінський тиждень моди Mercedes benz цього року розпочався з хвилини мовчання на знак солідарності з Україною.