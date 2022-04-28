Український бізнес на окупованих територіях змушують працювати за російськими правилами

19:07 28 квітня Київ, Україна

Росія активізувала заходи, спрямовані на встановлення окупаційного режиму на захоплених територіях сходу та півдня України. Минулого тижня перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко провів в окупованому Донецьку нараду за участю керівників так званих "Л/ДНР"

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.



На цій нараді обговорювали створення та подальшу діяльність російських військово-цивільних адміністрацій.



Особлива увага, зазначає ГУР, також була приділена терміновому впровадженню системи обов'язкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі із суб'єктами росії.



Це, на думку загарбників, "дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських теренах.. А далі – повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок.



Водночас спроби окупантів перезапустити місцевий бізнес зустрічають опір значної частини місцевого населення та перешкоди традиційної російської корупції.



Так, у селищі Шевченкове Харківської області окупанти дали можливість налагодити роботу місцевого ринку.. На його території вивісили російський "триколор". Обурені місцеві жителі зламали флагшток. Після цього окупанти обіцяли закрити ринок у разі повторення "інцидентів".



У Боровій Харківській області окупанти змушують керівників сільськогосподарських підприємств виводити людей та техніку в поле та приступати до весняно-польових робіт, пише розвідка.. При цьому більшість техніки або розбили, або викрали самі російські військові.

«Позначається і тотальний дефіцит посівних та паливно-мастильних матеріалів. До того ж, аграріям не гарантується безпека – кілька фермерів вибухнули на снарядах та мінах під час спроб проводити польові роботи. Тим аграріям, котрі відмовляються працювати, загрожують “націоналізацією” землі”.

У селах Ботієво та Строганівка Мелітопольського району Запорізької області представники окупаційної комендатури вимагають від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля. Умови безпечної роботи: відсутність українських товарів. Підприємцям надають контакти постачальників із окупованого Криму.