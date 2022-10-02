Українських дітей продовжують незаконно вивозити до Росії - Гайдай

10:44 02 жовтня Київ, Україна

Загарбники продовжують безповоротно вивозити дітей із Луганщини. Чотири регіони Росії мають прийняти їх у складі сімейних груп. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, загалом ще 104 дитини, які перебувають під наглядом у соціальних установах так званої "ЛНР", готуються до передачі під опіку російським сім'ям.

Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед чоловічого населення, яка постійно зростає разом з кількістю загиблих військових.. Що буде з цим питанням у так званій "ЛНР", росіянам байдуже - розуміють, що на Луганщині вони тимчасово", - написав Гайдай у Telegram.

У соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх Росії, розташованих у московській області, вивезли ще 76 дітей-сиріт.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін і голови так званих "ДНР", "ЛНР", а також гауляйтери Херсонської та Запорізької областей підписали договори про так зване "приєднання" нових регіонів до Росії.