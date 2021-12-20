Українські журналісти виступили на захист польського видання Gazeta Wyborcza

16:12 07 грудень Київ, Україна

Журналісти та діячі культури України виступили із заявою на захист редакційної незалежності польського видання Gazeta Wyborcza.



Про це повідомляє сайт газети.



23 листопада компанія Agora SA, якій належить Gazeta Wyborcza, без попередження та консультацій з керівництвом видання звільнила видавця газети Єжи Вуйцика, який працював там 30 років, повідомили головний редактор Адам Міхнік та його заступник Ярослав Курський.



Надалі Gazeta Wyborcza та онлайн-платформу Gazeta.pl, що публікує переважно розважальні тексти, з великою ймовірністю можуть об'єднати. Це призведе до скорочення штату працівників та вплине на редакційну незалежність, вважають журналісти.



З ініціативи українського ПЕН під заявою на підтримку незалежності Gazeta Wyborcza підписалися журналісти, письменники, художники та науковці.



У заяві на підтримку редакційної незалежності найвідомішого польського видання, зокрема, наголошується, що “ці процеси відбуваються у контексті безпрецедентного політичного тиску владної партії, яка безроздільно керує Польщею від 2015 року, маргіналізуючи опозицію та намагаючись позбавити її мас-медій. В. Путіним у Росії, В. Орбаном в Угорщині та В. Януковичем в Україні – безумовними судовими позовами щодо дріб'язкових приводів, позбавленням рекламних надходжень, розбурханням корпоративних конфліктів”.



Українські журналісти та діячі культури нагадали, що газета заснована у 1989 році, одразу ж після падіння комуністичного режиму у Польщі, як перше незалежне видання.

“Gazeta Wyborcza завжди відрізнялася своїм волелюбним підходом, неупередженістю, політичною незаангажованістю. Залишившись нині однією з небагатьох польських медіа, які можуть критикувати уряд, Gazeta Wyborcza є представником масових громадянських кампаній та протестів», – йдеться у повідомленні.

Підписанти наголосили, що колись Gazeta Wyborcza та середовище "Солідарності" допомагали українцям набувати свободу.