Українські журналісти масово отримують листи із погрозами

17:52 25 березня Київ, Україна

Про отримання листів із погрозами повідомили, зокрема, онлайн-видання Європейська правда, Запорізький сайт 061.ua та Головком.

Про погрози у разі російської окупації журналістам Європейської правди, надісланих електронним листом за підписом "Месропа Бризгалова", повідомив на фейсбуці головний редактор видання Сергій Сидоренко..



У листі повідомляється, що слідчий комітет Росії вже порушив кримінальні справи щодо всіх журналістів видання за статтею "екстремізм".

"Всі ваші контактні та персональні дані передані російським правоохоронцям", - йдеться у листі.

Його автор обіцяє українським медійникам, що коли російські військові окупують населені пункти, на них чекають "суворі допити і

тюремні терміни. Також журналістам пропонується звільнитися з роботи прямо зараз, щоб стати свідком та уникнути реального покарання.

Анонімні погрози на електронну пошту також одержують працівники видання Главком. Лист-загроза підписаний "Акмолом Пластінкіним" та надійшов з електронної адреси [email protected]

"Усі дані співробітників вашого ЗМІ злиті ефесбешникам Росії", - йдеться у тексті листа.

Його автор заявляє, що кожен із працівників видання, який "не припинив працювати на українську пропаганду режиму Зеленського", буде покараний за статтею 205 КК Російської Федерації "Тероризм".





"Акмол Платінкін" загрожує, що тюремні терміни загрожуватимуть працівникам ЗМІ вже найближчим часом.

Також лист із погрозами, підписаний "Айзоном Атаєвим" та надісланий із забороненої в Україні пошти mail.ru, отримав на редакційну пошту Запорізький сайт 061.ua.



У коментарі регіональній представниці ІМІ співробітники сайту уточнили, що у тексті йдеться.

“Усі дані співробітників вашого ЗМІ злиті ефесбешинкам Росії. Кожен із вас, хто не перестане співпрацювати на українську пропаганду режиму Зеленського, буде покараний за статтею 205 КК РФ "Тероризм".

У повідомленні журналістам було запропоновано самостійно дізнатися, які тюремні терміни загрожуватимуть за цією статтею, зокрема, ознайомившись із кримінальним кодексом РФ.