Українські захисники за ранок знищили два російські вертольоти Ка-52

11:36 17 серпня Київ, Україна

Військові 47-ї окремої механізованої бригади збили ворожий гелікоптер Ка-52 у Запорізькій області вранці 17 серпня.



Про це повідомила 47 ОМБр у Facebook.



Це вже другий гелікоптер, який українські військові збили за ранок.



Перший гелікоптер був збитий у районі Роботиного у Запорізькій області. Ворожий "алігатор" помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40 ранку. Вертоліт збили одним пуском із ПЗРК.



Сьогодні вранці командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що захисники України знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 на Бахмутському напрямку.



Захисники України знищили вже вісім російських гелікоптерів Ка-52. Вартість кожного вертольота складає близько 16 мільйонів доларів.