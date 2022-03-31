Українські ВНЗ потрапили до рейтингу кращих світових навчальних закладів

14:00 04 липня Київ, Україна

Науково-дослідний центр QS Quacquarelli Symonds склав рейтинг світових ВНЗ. Потрапили туди і представники української вищої освіти. Так, в настільки впливовий рейтинг потрапили вісім вищих навчальних закладів України. При цьому Львівський національний університет ім. Івана Франка потрапив туди вперше.

Решта сім вишів вже бували в рейтингу. Це КНУ ім. Шевченка в столиці, Києво-Могилянська академія, КПІ ім. Сікорського і ще два - Національний університет «Львівська політехніка» та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», два університети - Харківський ім. Каразіна та Сумський держуніверситет.

У щорічному рейтингу світових університетів QS виші оцінюються за шістьма індикаторами:

Академічна репутація - 40% Репутація серед роботодавців - 10% Співвідношення чисельності студентів і науково-викладацького складу університету - 20% Частка іноземців в науково-викладацькому складі (5%) Частка іноземців у загальній кількості студентів (5%) Кількість цитувань наукових публікацій університету на одного співробітника (20%)

Шість вишів зберегли свої позиції щодо місць в торішньому рейтингу: КНУ ім. Тараса Шевченка (601-650), Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (701-750), Харківський політехнічний інститут (651-700), Сумський державний університет (701-750), Львівська політехніка (801-1000) і Києво-Могилянська академія (1001-1200).

Найбільш високу позицію серед українських вишів в глобальному рейтингу займає Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна - 511-520 місця. У минулому році він входив в топ-500 (477-е місце).