Українські війська перейшли у наступ під Харковом

13:43 05 березень Київ, Україна

Радісні новини надійшли від пресслужби Сухопутних військ ЗСУ. Сьогодні, 5 березня, наша армія розпочала успішний наступ поблизу Харкова. Як зазначено в повідомленні, цьому сприяла, у тому числі втеча «доблесних» вояків з "ЛДНР" з фронту додому.

"Це стало можливим через незламність українського народу, відсутність підготовлених резервів росіян, деморалізацію окупаційних військ і не в останню чергу через відхід підрозділів так званих "ЛДНР". Бойовики почали покидати підрозділи російської армії та повертаються до своїх будинків", - уточнили захисники.

У ЗСУ відзначили "консолідацію" ворожого війська: "Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "визволителів" під наш праведний гнів".

Нагадаємо, минулої ночі Харків зазнав чергового масованого бомбардування. Про вибухи повідомляли майже всі райони міста.