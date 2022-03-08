Українські війська перейшли у наступ під Харковом

Радісні новини надійшли від пресслужби Сухопутних військ ЗСУ. Сьогодні, 5 березня, наша армія розпочала успішний наступ поблизу Харкова. Як зазначено в повідомленні, цьому сприяла, у тому числі втеча «доблесних» вояків з "ЛДНР" з фронту додому.
У ЗСУ відзначили "консолідацію" ворожого війська: "Росія починає нищівну для себе війну через "геноцид" російськомовного населення, а вони вчасно кидають своїх "визволителів" під наш праведний гнів".
Нагадаємо, минулої ночі Харків зазнав чергового масованого бомбардування. Про вибухи повідомляли майже всі райони міста.
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