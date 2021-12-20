Українські військові вчилися відбивати морський десант

12:54 07 квітень Київ, Україна

Бойові вертольоти і десантно-штурмові війська ЗСУ провели навчання з протидії морському десанту умовного противника.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Командування ОС ЗСУ.



Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що українські військові, під час проведення заходів бойової підготовки, відпрацювали питання злагодженості в умовах, максимально наближених до бойових.



"На цьому тижні воїни-десантники були підняті по тривозі і здійснили марш в район виконання завдань. Зайнявши плацдарм, десантники приступили до виконання завдань з протидесантної оборони морського узбережжя", - повідомив Наєв.



У свою чергу екіпажі вертольотів армійської авіації забезпечили вогневу підтримку десантників і відпрацювали заходи щодо евакуації поранених з поля бою.