Українські ВМС провели навчання з кораблями НАТО
12:36 16 березень Київ, Україна
У Чорному морі пройшли навчання ВМС
України з кораблями постійної морської протимінної групи Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомила пресслужба ВМС у вівторок, 16 березня.
"В акваторії Чорного моря катерна тактична група військово-морських сил ЗС України разом з постійною морською протимінною групою НАТО №2 SNMCMG2 провели спільні тренування на морі типу PASSEX", -
йдеться в повідомленні.
Відзначається, що мета тренування полягала у відпрацюванні взаємодії між екіпажами кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії.
"Були відпрацьовані тренування протимінних дій в складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника, проведення корабельно-бойових навчань", - додали в ВМС.
Це другі в цьому році тренування типу PASSEX за участю українських ВМС і кораблів НАТО в Чорноморському регіоні.
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