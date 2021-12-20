Українські ВМС провели навчання з кораблями НАТО

12:36 16 березень Київ, Україна

У Чорному морі пройшли навчання ВМС України з кораблями постійної морської протимінної групи Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомила пресслужба ВМС у вівторок, 16 березня.

"В акваторії Чорного моря катерна тактична група військово-морських сил ЗС України разом з постійною морською протимінною групою НАТО №2 SNMCMG2 провели спільні тренування на морі типу PASSEX", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що мета тренування полягала у відпрацюванні взаємодії між екіпажами кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії.

"Були відпрацьовані тренування протимінних дій в складі групи кораблів, передача вантажів на ходу, відбиття засобів повітряного нападу противника, проведення корабельно-бойових навчань", - додали в ВМС.

Це другі в цьому році тренування типу PASSEX за участю українських ВМС і кораблів НАТО в Чорноморському регіоні.