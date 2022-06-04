Українська влада підтримує зв'язок з азовцями - Монастирський

06:46 04 червня Київ, Україна

Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону у п'ятницю, 3 червня, наш уряд підтримує зв'язок із полоненими військовослужбовцями батальйону Азов через розвідників.

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку Азов здійснюють наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови утримання, харчування та можливості їх звільнення", - сказав глава МВС.

Він висловив переконання, що всіх азовців буде звільнено, оскільки влада робить для цього все можливе.

Нагадаємо, захисники Маріуполя перебувають у полоні в окупантів із 20 травня.. Київ має намір обміняти бійців.

Нагадаємо, один з останніх українських захисників Маріуполя, які залишалися на Азовсталі, Дмитро Козацький (позивний "Орест") зняв відео про останній день на оточеному російськими військовими заводі.. Про це повідомляє об'єднання BABYLON'13.

З їх слів, боєць Азова передав кадри документалістам. Їх має побачити кожен.