Українська влада підтримує зв'язок з азовцями - Монастирський

Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону у п'ятницю, 3 червня, наш уряд підтримує зв'язок із полоненими військовослужбовцями батальйону Азов через розвідників.
Він висловив переконання, що всіх азовців буде звільнено, оскільки влада робить для цього все можливе.
Нагадаємо, захисники Маріуполя перебувають у полоні в окупантів із 20 травня.. Київ має намір обміняти бійців.
Нагадаємо, один з останніх українських захисників Маріуполя, які залишалися на Азовсталі, Дмитро Козацький (позивний "Орест") зняв відео про останній день на оточеному російськими військовими заводі.. Про це повідомляє об'єднання BABYLON'13.
З їх слів, боєць Азова передав кадри документалістам. Їх має побачити кожен.
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