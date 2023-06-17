Українські університети запроваджують новий предмет – боротьба з корупцією

Українські університети пропонують своїм студентам новий навчальний предмет, присвячений боротьбі з корупцією. Цей курс стане доступним із початку нового навчального року.
Цю новину озвучили в Офісі доброчесності Національного агентства із запобігання корупції, де було розроблено програму навчання.
Цю новину озвучили в Офісі доброчесності Національного агентства із запобігання корупції, де було розроблено програму навчання.
Основна мета даного проекту полягає у допомозі студентам у вивченні історії та значення понять "корупція" та "добропорядність", а також у розумінні ролі та можливостей громадян у боротьбі з корупцією.
Дисципліна "Антикорупція та доброчесність" буде включена до навчальних планів 10 українських вишів, у тому числі:
Дисципліна "Антикорупція та доброчесність" буде включена до навчальних планів 10 українських вишів, у тому числі:
- Києво-Могилянської академії;
- Український католицький університет;
- Національний технічний університет "КПІ ім.. Ігоря Сікорського";
- Львівський національний університет ім. Івана Франка;
- Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
- Національний медичний університет імені Олександра Богомольця;
- Волинському національному університеті ім. Лесі Українки;
- Донецький державний університет внутрішніх справ;
- Державний університет "Житомирська політехніка";
- Чернівецькому національному університеті ім.. Юрия Федьковича.
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