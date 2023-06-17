Українські університети запроваджують новий предмет – боротьба з корупцією

11:32 17 червня Київ, Україна

Українські університети пропонують своїм студентам новий навчальний предмет, присвячений боротьбі з корупцією. Цей курс стане доступним із початку нового навчального року.



Цю новину озвучили в Офісі доброчесності Національного агентства із запобігання корупції, де було розроблено програму навчання.

"Цей проект є пілотним та навчальні заклади могли взяти участь, подавши заявку та пройшовши відбір через кілька етапів. Протягом навчального семестру університети-учасники впроваджуватимуть цю дисципліну, а потім вона стане обов'язковою для всіх національних вищих навчальних закладів відповідно до Державної антикорупційної програми на період 2023-2025 років", - повідомили в Офісі доброчесності.

Основна мета даного проекту полягає у допомозі студентам у вивченні історії та значення понять "корупція" та "добропорядність", а також у розумінні ролі та можливостей громадян у боротьбі з корупцією.



Дисципліна "Антикорупція та доброчесність" буде включена до навчальних планів 10 українських вишів, у тому числі: