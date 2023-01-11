Українські супермаркети оголосили бойкот продукції Бондюель

15:42 11 січня Київ, Україна





Компанію «скасували» такі мережі, як Novus, Varus, Auchan, АТБ та Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash!). Українські торгові мережі відмовляються від продукції французької компанії Bonduelle і прибирають її з полиць після скандалу з продуктовими наборами для російських окупантів.Компанію «скасували» такі мережі, як Novus, Varus, Auchan, АТБ та Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash!).

"Мережа супермаркетів Varus почала знімати з продажу продукцію Bonduelle. Незважаючи на спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора", – повідомили у Varus.

"З відомих причин ми прибираємо з полиць Novus товари ТМ Bonduelle та Greenfield [бренд належить росіянам]", - розповіли у Novus.

"У зв'язку з цією ситуацією, компанія Auchan Ukraine прийняла рішення зняти з полиць продукцію бренду Bonduelle. Наразі наші магазини виконують це рішення", – розповіли в Auchan.

"З 4.01.2023 закупівлю продукції цього бренду зупинено. Якщо щось на полицях ви ще можете побачити, це допродаж залишків, які були викуплені нашою мережею", – повідомили в АТБ.

"Ми зупинили всі заплановані закупівлі продукції Bonduelle для "Сільпо" та знімаємо продукцію з полиць. Додатково ми звернулися до головного офісу Bonduelle із запитом офіційно спростувати будь-яку взаємодію з російськими військовими", – повідомили у пресслужбі Fozzy Group.

Раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що французька компанія-виробник овочевих консервів Bonduelle нібито підтримала російську армію і передала їм свою продукцію з побажанням "швидшої перемоги". Фото відповідних "подарункових наборів" опублікував паблік "Ярцево LIVE" у забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте.

Сама ж Bonduelle Group опублікувала офіційну заяву, в якій спростувала цю інформацію. Однак там компанія визнала, що продовжує свою діяльність у росії – щоб "забезпечити доступ населення до основних продуктів харчування в росії та сусідніх країнах".