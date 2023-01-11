Українські супермаркети оголосили бойкот продукції Бондюель

Українські торгові мережі відмовляються від продукції французької компанії Bonduelle і прибирають її з полиць після скандалу з продуктовими наборами для російських окупантів.
Компанію «скасували» такі мережі, як Novus, Varus, Auchan, АТБ та Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash!).
Компанію «скасували» такі мережі, як Novus, Varus, Auchan, АТБ та Fozzy Group (Сільпо, Фора, Thrash!).
Раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що французька компанія-виробник овочевих консервів Bonduelle нібито підтримала російську армію і передала їм свою продукцію з побажанням "швидшої перемоги". Фото відповідних "подарункових наборів" опублікував паблік "Ярцево LIVE" у забороненій в Україні соцмережі ВКонтакте.
Сама ж Bonduelle Group опублікувала офіційну заяву, в якій спростувала цю інформацію. Однак там компанія визнала, що продовжує свою діяльність у росії – щоб "забезпечити доступ населення до основних продуктів харчування в росії та сусідніх країнах".
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