Українські рятувальники отримали 10 автотранспортних майстерень - ДСНС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) отримали 10 автотранспортних майстерень для ремонту техніки, що використовується у гуманітарному розмінуванні.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Зазначається, що автотранспортні майстерні для ДСНС передала Всеукраїнська аграрна рада та її високість принц Людвіг Баварський.



Автомайстерні оснащені необхідними інструментами для того, щоб оперативно ремонтувати техніку рятувальників, яка щодня виконує завдання гуманітарного розмінування та порятунку людей під час різних надзвичайних ситуацій.