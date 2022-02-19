Українські школярі почнуть вивчати медіаграмотність

19:38 16 лютий Київ, Україна

Міністерство освіти та науки оголосило про проведення вже наприкінці цього тижня в українських школах першого Всеукраїнського уроку з медіаграмотності. Як повідомляє пресслужба міністерства, його запровадили, щоб привчати дітей зі шкільної лави до розвитку критичного мислення в Інтернеті.



Урок із медіаграмотності вперше проводиться на державному рівні.



У МОН зазначили, що медіаграмотність є превентивною зброєю проти дезінформації та у наш час є життєво необхідною навичкою.



На уроці школярі разом із вчителями проговорять способи розпізнавання фейків та види маніпуляцій у Мережі. Зокрема, вони розглянуть процеси створення новин та як відрізнити їх від хибних.



Урок організують Національний проєкт з медіаграмотності "Фільтр" Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Міністерством освіти та науки. Деталі ініціативи представлять 17 лютого під час пресконференції.