Українські школярі почнуть вивчати медіаграмотність

Міністерство освіти та науки оголосило про проведення вже наприкінці цього тижня в українських школах першого Всеукраїнського уроку з медіаграмотності. Як повідомляє пресслужба міністерства, його запровадили, щоб привчати дітей зі шкільної лави до розвитку критичного мислення в Інтернеті.
Урок із медіаграмотності вперше проводиться на державному рівні.
У МОН зазначили, що медіаграмотність є превентивною зброєю проти дезінформації та у наш час є життєво необхідною навичкою.
На уроці школярі разом із вчителями проговорять способи розпізнавання фейків та види маніпуляцій у Мережі. Зокрема, вони розглянуть процеси створення новин та як відрізнити їх від хибних.
Урок організують Національний проєкт з медіаграмотності "Фільтр" Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Міністерством освіти та науки. Деталі ініціативи представлять 17 лютого під час пресконференції.
Урок із медіаграмотності вперше проводиться на державному рівні.
У МОН зазначили, що медіаграмотність є превентивною зброєю проти дезінформації та у наш час є життєво необхідною навичкою.
На уроці школярі разом із вчителями проговорять способи розпізнавання фейків та види маніпуляцій у Мережі. Зокрема, вони розглянуть процеси створення новин та як відрізнити їх від хибних.
Урок організують Національний проєкт з медіаграмотності "Фільтр" Міністерства культури та інформаційної політики спільно з Міністерством освіти та науки. Деталі ініціативи представлять 17 лютого під час пресконференції.
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