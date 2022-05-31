Українські правоохоронці розкрили 88 ДРГ від початку російського вторгнення

12:10 31 травня Київ, Україна

З 24 лютого українські правоохоронці розкрили 88 диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Затримано майже 800 осіб за причетність до диверсійної діяльності.

Такі дані озвучив перший заступник голови МВС Євген Єнін.



За його словами, фіксується зниження проявів ДРГ як в Україні, так і в Києві.

"Але не можна сказати, що вони зникли. Тільки за перші два тижні травня нашими правоохоронцями виявлено на території України одну ДРГ та затримано 43 осіб, причетних до диверсійної діяльності, з них 18 у Києві”, – розповів Єнін.

Він наголосив, що ворог працює в тилу і веде свою партизанську війну. Російські агенти збирають інформацію та досі можуть коригувати вогонь.

"Ми відпрацьовуємо цілу низку регіонів: криміналітет, проросійські рухи та угруповання. Першою була Одеська область, де внаслідок обшуків поліція виявила величезні арсенали зброї та навіть інструкції з диверсійно-розвідувальної діяльності. Скільки ще таких груп перебувають у "сплячому режимі" в інших регіонах - з'ясовуватимемо", - зазначив чиновник.

Єнін розповів, що з 24 лютого на 102 Головного управління Нацполіції у Києві надійшло понад 20 тисяч заяв від громадян щодо можливих ДРГ.