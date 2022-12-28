Українські полонені надіслали рідним 2102 листи – як відбувається процедура передачі листів

16:38 28 грудня Київ, Україна

Передача листів українських військовополонених рідним і навпаки розпочалася у серпні: з того часу полонені надіслали 2102 листи, а їхні рідні у свою чергу передали 2800.



Про деталі процедури передачі листів розповів директор Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов.



За його словами, передачі проходять регулярно, вже було шість: з українського боку такі передачі організовуються кожні два тижні, від полонених до рідних передають тоді, коли ці листи надходять.



Смирнов пояснив, що рідні надсилають листи до Національного інформаційного бюро, саме інформбюро передає їх до Міжнародного комітету Червоного Хреста, МКЧХ у свою чергу передають до міноборони росії, і вони вже розподіляють у місця утримання, передають полоненим.



Директор організації також підкреслив, що рідні військовополонених можуть надсилати листи будь-яким зручним чином: наприклад, Новою поштою або, якщо людина перебуває за кордоном, вона може відправити листа на електронну пошту, а Національне інформбюро роздрукує його, запакує та передасть.

"Навіть був випадок, коли батько, скажімо, перебуваючи в зоні бойових дій, не міг одержати текст листа ні на месенджер, нікуди. І він дав згоду, щоб ми зачитали листа, і він так само, послухавши листа, голосом продиктував відповідь, яку ми написали від його імені та відправили листа синові", - розповів Смирнов.

У той самий час він зазначив, що передача листів військовополоненим є тривалим процесом, адже росія не дотримується Женевських конвенцій та інших "правил здорового глузду", тому немає гарантії, що листи полоненим з боку росії будуть передаватися протягом трьох днів.