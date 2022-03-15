Українські парламентарії визначились із цінами на пальне

07:22 15 березня Київ, Україна

У понеділок, 14 березня, Комітет із фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради затвердив новий доопрацьований законопроєкт №7137 щодо підтримки громадян та бізнесу в Україні у період військового стану.