Українські парламентарії визначились із цінами на пальне

У понеділок, 14 березня, Комітет із фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради затвердив новий доопрацьований законопроєкт №7137 щодо підтримки громадян та бізнесу в Україні у період військового стану.
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев на своїй сторінці у Facebook.
Документ, зокрема, передбачає зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу на пальне, що значно зменшує розмір податків.
Як повідомлялося, в уряді вирішили підвищити середні розцінки для бензинів більш ніж на 5 грн. При цьому максимально допустима роздрібна вартість залежить від встановленої граничної націнки, яку 23 лютого Кабмін знизив до 4,55 грн/л (було 5 грн) на бензини та 5 грн/л (було 7 грн) – на ДП. Відтак, ціни на АЗС зростуть до 43,52 грн та 44,9 грн відповідно.
Документ, зокрема, передбачає зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу на пальне, що значно зменшує розмір податків.
Як повідомлялося, в уряді вирішили підвищити середні розцінки для бензинів більш ніж на 5 грн. При цьому максимально допустима роздрібна вартість залежить від встановленої граничної націнки, яку 23 лютого Кабмін знизив до 4,55 грн/л (було 5 грн) на бензини та 5 грн/л (було 7 грн) – на ДП. Відтак, ціни на АЗС зростуть до 43,52 грн та 44,9 грн відповідно.
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