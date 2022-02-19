Українські паралімпійці гідно представили Україну на чемпіонаті Європи з плавання

12:31 24 травень Київ, Україна

Національна паралімпійська збірна України відвоювала найбільшу кількість медалей, ставши безперечним переможцем на чемпіонаті Європи з плавання.



Чемпіонат проходив з 16 по 22 травня в португальській Мадейрі. Національна паралімпійська збірна України завоювала 95 медалей, серед яких: 37 золотих, 31 срібна і 27 бронзових нагород, 1 рекорд Європи і чемпіонство в Європі.

"Це вже третє поспіль чемпіонство України на чемпіонаті Європи з плавання!", - підкреслюють в Національному комітеті спорту інвалідів України, передає Харківська ОДА.



Сім днів поспіль національна паралімпійська збірна команда України з плавання була серед лідерів цього міжнародного спортивного форуму, залишивши позаду всіх представників паралімпійського плавання Європи і світу. На другому місці чемпіонату Європи - команда Італії, третє місце - у Росії.



У Нацкомітеті інформують, що у відкритому чемпіонаті Європи взяли участь близько 370 паралімпійців з 43 країн Європи і 4 країн світу. У складі команди України - 43 плавці, які представляють Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Харківську, Херсонську, Київську області та місто Київ.



Найбільше медалей для національної паралімпійської збірної команди України виборов Максим Кріпак, який показав абсолютний результат у індивідуальних дисциплінах - 6 золотих нагород, а також естафетне "срібло". Максим увійшов до трійки найсильніших плавців Європи (розділив перше місце з результатом в 7 медалей з білорусом Боки Ігарем).



Українських паралімпійців з блискучою перемогою привітав президент України Володимир Зеленський.



"Вітаю українських параплавців з перемогою на чемпіонаті Європи! Ви - герої. 95 медалей, з яких 37 золотих, 31 срібна і 27 бронзових. Це дуже важливо для всіх спортсменів на шляху до Паралімпіади в Токіо, адже у нас є паралімпійські ліцензії. Чекаємо нових перемог!" - написав Зеленський в своєму Twitter.



"Українці підкорюють Європу. Мої вітання з тріумфом на європейській першості паралімпійської збірної України з плавання. Наші спортсмени випередили 43 країни, отримавши 95 медалей: 37 золотих, 31 срібну і 27 бронзових. Приголомшливий результат перед Паралімпійськими іграми в Токіо!" - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.