Українські паралімпійці гідно представили Україну на чемпіонаті Європи з плавання

12:31 24 травень Київ, Україна

Національна паралімпійська збірна України відвоювала найбільшу кількість медалей, ставши безперечним переможцем на чемпіонаті Європи з плавання.

Чемпіонат проходив з 16 по 22 травня в португальській Мадейрі. Національна паралімпійська збірна України завоювала 95 медалей, серед яких: 37 золотих, 31 срібна і 27 бронзових нагород, 1 рекорд Європи і чемпіонство в Європі.
 
"Це вже третє поспіль чемпіонство України на чемпіонаті Європи з плавання!", - підкреслюють в Національному комітеті спорту інвалідів України, передає Харківська ОДА.

Сім днів поспіль національна паралімпійська збірна команда України з плавання була серед лідерів цього міжнародного спортивного форуму, залишивши позаду всіх представників паралімпійського плавання Європи і світу. На другому місці чемпіонату Європи - команда Італії, третє місце - у Росії.

У Нацкомітеті інформують, що у відкритому чемпіонаті Європи взяли участь близько 370 паралімпійців з 43 країн Європи і 4 країн світу. У складі команди України - 43 плавці, які представляють Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Харківську, Херсонську, Київську області та місто Київ.
 
Фото: Украинские паралимпийцы достойно представили Украину на чемпионате Европы по плаванию 01

Найбільше медалей для національної паралімпійської збірної команди України виборов Максим Кріпак, який показав абсолютний результат у індивідуальних дисциплінах - 6 золотих нагород, а також естафетне "срібло". Максим увійшов до трійки найсильніших плавців Європи (розділив перше місце з результатом в 7 медалей з білорусом Боки Ігарем).

Українських паралімпійців з блискучою перемогою привітав президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю українських параплавців з перемогою на чемпіонаті Європи! Ви - герої. 95 медалей, з яких 37 золотих, 31 срібна і 27 бронзових. Це дуже важливо для всіх спортсменів на шляху до Паралімпіади в Токіо, адже у нас є паралімпійські ліцензії. Чекаємо нових перемог!" - написав Зеленський в своєму Twitter.

"Українці підкорюють Європу. Мої вітання з тріумфом на європейській першості паралімпійської збірної України з плавання. Наші спортсмени випередили 43 країни, отримавши 95 медалей: 37 золотих, 31 срібну і 27 бронзових. Приголомшливий результат перед Паралімпійськими іграми в Токіо!" - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.