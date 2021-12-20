Українські національні авіалінії отримають 5 пасажирських літаків від ДП "Антонов"

08:38 15 грудень Київ, Україна

Міністерство інфраструктури та Укроборонпром підписали меморандум, який передбачає замовлення на будівництво п'яти пасажирських літаків державним підприємством О. К. Антонова. Угоди за контрактами планують підписати у першому та другому кварталах наступного року.



Більше того, за словами генерального директора Укроборонпрому, вже перший готовий літак надійде в парк державіакомпанії протягом першого ж року після укладання відповідної угоди.



Міністр інфраструктури у свою чергу не без гордості повідомив, що Україна — одна з небагатьох країн світу, де є можливості виробляти вітчизняні літаки, починаючи з необхідних для цього технологій і закінчуючи фахівцями. "Не вистачало тільки державних замовлень", - додав Олександр Кубраков.



Пасажирські літаки моделі Ан-158 будуть призначені для здійснення міжрегіональних рейсів усередині країни, а також міжнародних польотів на короткі відстані.



Нагадаємо, раніше також розглядався варіант будівництва літаків компанією Airbus. Однак у цьому випадку ідею створення національного авіаперевізника було б втрачено.