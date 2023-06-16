Українські музеї та компанії приєдналися до місяця прайду

12:20 16 червня Київ, Україна

Як відомо, червень – місяць гордості ЛГБТ-спільноти, також відомий як місяць ЛГБТ-прайду.

Так, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Одеський художній музей, Укрпошта та інші компанії додали до своїх візуальних айдентик у соціальних мережах елементи веселки чи інших символів ЛГБТІК+.

Таким чином, компанії та музеї приєдналися до місяця прайду, який традиційно відбувається у багатьох країнах світу у червні, та відзначили свої цінності, засновані на правах людей та рівності.

До підтримки місяця прайду приєдналося й Міністерство культури та інформаційної політики.

Kyivstar приміряв на свій логотип райдужний принт.

Оновив фон логотипа й Vodafone.

Lifecell опублікував пост підтримки. У коментарях до нього оператор також додав: “Ми всі різні, але нас поєднує одна спільна любов до України. Працюємо заради перемоги та заради тих, кого ми любимо! .

Зазвичай завершується місяць прайду великим маршем рівності у різних країнах. Проте внаслідок російського вторгнення нинішній київський Марш рівності відбудеться у місті Ліверпуль у липні. Його гаслом є фраза "Війна не закінчена".