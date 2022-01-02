Українські моряки повернулися на Батьківщину

20 українських членів екіпажу судна Вourbon 2 місяці провели в порту Находка через закладеності із зарплати.

На початку липня судно Вourbon з екіпажем, серед якого було 20 українців, було заарештовано на Далекому сході в порту Находка. Затримання відбулося через борги по зарплаті. Майже через 2 місяці морякам нарешті виплатили довго в $ 176,5 тисяч, і вони змогли повернутися в Україну.

"20 українських моряків були репатрійовані. Четверо з них були списані за медичними показаннями і репатрійовані за рахунок страхової компанії, інші 16 чоловік - за рахунок судновласника ", - йдеться в повідомленні.

На момент списання заборгованість по заробітній платі українському екіпажу становила $ 176,5 тис. Після усунення всіх недоліків судну дозволили покинути Знахідку і Bourbon попрямував на Філіппіни.

Як зазначається, на заміну українцям на борт прибули 14 російських моряків.

На початку липня влада порту сзадержалі судно Вourbon під прапором Ліберії, на підставі Конвенції про працю в морському судноплавстві в зв'язку з заборгованістю по заробітній платі і відсутністю контрактів. На борту судна перебували 20 українських моряків. Вони вимагали погасити заборгованість із зарплати за два місяці, на той момент вона становила $ 116 тисяч.

Раніше в Україну повернулися 14 моряків танкера Рута, які три роки провели в лівійській в'язниці. Екіпаж заарештували нібито за підозрою в контрабанді нафтопродуктів. За три роки жодного судового засідання не відбулися, а з судна зник весь вантаж.