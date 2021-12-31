Українські методи боротьби з російською агресією

11:38 21 квітень Київ, Україна

Поки Росія продовжує стягувати війська до своїх західних кордонів, Україна підвищує оборонну здатність перед можливою ескалацією конфлікту.

У Маріуполі та Бердянську провели тактичні навчання ВМФ і сухопутних військ в умовах, максимально наближених до бойових. Мета заходів - зміцнення військової бази в Маріуполі.



У них брали участь спецпідрозділ «Корт», відпрацювавши операцію зі знешкодження терористів в міських умовах, а також морські рятувальники, метою яких було врятувати людей з судна, що тоне.









Маріупольську військову базу планують обладнати новою технікою. Українська влада збирається побудувати нову військову базу в Бердянську.



За навчаннями спостерігав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "Україна всі питання хоче вирішити через мирний процес, ми хочемо, щоб будь-який конфлікт вирішувався дипломатичним, а не військовим чином. Разом з тим, коли це від нас не залежить, ми на своїй землі, ми готові захищати нашу землю, з чітким розумінням того, що ніякий іноземний солдат за нас не буде відстоювати наші інтереси. Тому ми готуємося. Ми завжди були готові, починаючи з 2014 року, і сьогодні готові", - зазначив глава МВС.



Варто відзначити, що захищати необхідно не тільки підконтрольну територію України, а й громадян в ОРДЛО, і на півострові Крим. За перший квартал 2021 року стало відомо про 146 затриманих силовиками РФ в Криму. За повідомленням Кримськотатарського ресурсного центру, 126 з них - кримські татари.









Поки затриманим допомагають тільки правозахисники. Влада України, крім вираження збурень і вимог відпустити людей, не може більше ніяк допомогти. Однак на міжнародному рівні Україна продовжує робити спроби впливати на Росію.



Так, 19 квітня український МЗС оголосив персоною нон грата одного з радників російського посольства. Це було зроблено у відповідь на затримання українського консула Олександра Сосонюка в Санкт-Петербурзі.



Також Україна пропонує змінити формат введення санкцій. За словами директора школи політичної аналітики національного університету «Києво-Могилянської академії» Максима Яковлєва, ті персональні санкції, які діють зараз проти певних олігархів, наближених до Путіна, малоефективні. Яковлєв вважає, що необхідно вводити секторальні санкції, які будуть діяти на ціле коло осіб одночасно, ізолюючи їх від зовнішнього світу, тим самим закликаючи діяти в умовах деескалації по раніше обговорених домовленостях.