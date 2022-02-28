Українські кіберфахівці просять співгромадян про допомогу

Допомагайте українським кіберам зламувати ресурси російських окупантів. З таким закликом до українців звернулась Служба безпеки.
«За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам багато окупантів було знищено», – кажуть у Службі.
А відсьогодні в чат-боті з'явилася нова функція – для боротьби на кіберфронті.
Якщо ви помітили якісь вразливі точки в кіберзахисті російських об'єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов'язково повідомляйте про них чат-боту.
Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп'ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.
«Українські кіберфахівці використовують цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі даних доступна у розділі чат-бота "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом – на нашій землі та в нашому кіберпросторі!», – закликають до СБУ.
«За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам багато окупантів було знищено», – кажуть у Службі.
А відсьогодні в чат-боті з'явилася нова функція – для боротьби на кіберфронті.
Якщо ви помітили якісь вразливі точки в кіберзахисті російських об'єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов'язково повідомляйте про них чат-боту.
Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп'ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.
«Українські кіберфахівці використовують цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі даних доступна у розділі чат-бота "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом – на нашій землі та в нашому кіберпросторі!», – закликають до СБУ.
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