Українські художники намалювали купюри із зображенням звірств у Бучі

08:58 21 квітня Київ, Україна

Українські ілюстратори показали, як Європа фінансує російську агресію.



Молоді художники намалювали три купюри із зображенням звірств у Бучі Київської області, а також зруйновані будинки внаслідок авіаобстрілів рф.



На купюрах євро, якими користується весь Європейський Союз, намалювали вбитих українців руками російських солдатів.



"10 українців за російський газ", "100 українців за російську нафту", "200 українців за бізнес із росією".