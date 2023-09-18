Українські емігранти стануть діаспорою: думка психолога Олега Покальчука

15:17 18 вересня Київ, Україна

Соціальний та військовий психолог Олег Покальчук заявив, що значна частина українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, ймовірно, залишиться там і стануть діаспорою.

У своєму інтерв'ю він наголосив: "Ми маємо бути чесними в оцінці ситуації. Ці люди залишили Україну внаслідок трагічних обставин, і якщо їхнє нове місце проживання надає їм найкращі перспективи, то вони залишаться там. Це дуже простий факт. Ми іноді в Україні продовжуємо дотримуватися застарілих уявлень, згадуючи часи Радянського Союзу, коли людина, яка виїжджала за кордон, вважалася "втраченою". Однак зараз це не так".

Покальчук наголосив, що сучасна реальність вимагає нового погляду на ситуацію: багато емігрантів можуть залишатися пов'язаними з Україною та активно впливати на її розвиток, навіть перебуваючи за кордоном.



Він підкреслив, що сьогодні, в 21 столітті, світ став більш відкритим, і переміщення людей між країнами, їхня комунікація та співпраця – це нормальні явища, з якими немає жодних проблем. Він також зазначив, що із соціального погляду життя людей за кордоном не дуже відрізняється від прагнення вступити до Євросоюзу, про яке так довго говорили.



Психолог нагадав про подібні історії у країнах Східної Європи, коли вони приєдналися до Євросоюзу, і мільйони громадян поїхали на роботу в інші країни, де залишилися на постійне місце проживання.