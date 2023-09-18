Українські емігранти стануть діаспорою: думка психолога Олега Покальчука

Соціальний та військовий психолог Олег Покальчук заявив, що значна частина українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, ймовірно, залишиться там і стануть діаспорою.
Покальчук наголосив, що сучасна реальність вимагає нового погляду на ситуацію: багато емігрантів можуть залишатися пов'язаними з Україною та активно впливати на її розвиток, навіть перебуваючи за кордоном.
Він підкреслив, що сьогодні, в 21 столітті, світ став більш відкритим, і переміщення людей між країнами, їхня комунікація та співпраця – це нормальні явища, з якими немає жодних проблем. Він також зазначив, що із соціального погляду життя людей за кордоном не дуже відрізняється від прагнення вступити до Євросоюзу, про яке так довго говорили.
Психолог нагадав про подібні історії у країнах Східної Європи, коли вони приєдналися до Євросоюзу, і мільйони громадян поїхали на роботу в інші країни, де залишилися на постійне місце проживання.
Він підкреслив, що сьогодні, в 21 столітті, світ став більш відкритим, і переміщення людей між країнами, їхня комунікація та співпраця – це нормальні явища, з якими немає жодних проблем. Він також зазначив, що із соціального погляду життя людей за кордоном не дуже відрізняється від прагнення вступити до Євросоюзу, про яке так довго говорили.
Психолог нагадав про подібні історії у країнах Східної Європи, коли вони приєдналися до Євросоюзу, і мільйони громадян поїхали на роботу в інші країни, де залишилися на постійне місце проживання.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі