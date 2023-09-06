Українські дрони атакують російських окупантів в Енергодарі

Українські дрони продовжують завдавати ударів по російських окупантах в Енергодарі Запорізької області. Днями один із дронів влетів у будівлю, в якій знаходилися російські силовики, внаслідок чого кілька людей отримали поранення.
Як розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов, такі атаки значно знижують моральний дух окупантів.
Як розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов, такі атаки значно знижують моральний дух окупантів.
За словами Орлова, частина російських окупантів та колаборантів уже виїхала з міста, оскільки розуміє наближення українських захисників. Вони бояться за своє життя та намагаються знайти безпечний притулок.
Орлов також наголосив, що за всі злочини, скоєні на тимчасово окупованих територіях, колабораціоністи відповідатимуть.
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