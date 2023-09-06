Українські дрони атакують російських окупантів в Енергодарі

17:51 06 вересня Київ, Україна

Українські дрони продовжують завдавати ударів по російських окупантах в Енергодарі Запорізької області. Днями один із дронів влетів у будівлю, в якій знаходилися російські силовики, внаслідок чого кілька людей отримали поранення.



Як розповів міський голова Енергодару Дмитро Орлов, такі атаки значно знижують моральний дух окупантів.

"Місцевих жителів, які чекають на ЗСУ, це надихає. Вони сприймають із піднесеним настроєм ці всі вибухи та події, які відбуваються", - зазначив він.



За словами Орлова, частина російських окупантів та колаборантів уже виїхала з міста, оскільки розуміє наближення українських захисників. Вони бояться за своє життя та намагаються знайти безпечний притулок.

"Частково намагаються убезпечити себе, ночуючи на території промислового об'єкту АЕС. Це так зване найвище керівництво військове та керівництво адміністрації окупаційної влади", - сказав міський голова.

Орлов також наголосив, що за всі злочини, скоєні на тимчасово окупованих територіях, колабораціоністи відповідатимуть.