Українські дороги поповняться приладами фіксації швидкості

У департаменті патрульної поліції повідомили, що з 29 числа починають працювати додаткові пристрої фіксації порушень ПДР. На 43 нових і 5 існуючих ділянках встановлені мобільні прилади TruCAM.
За словами заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, поряд з камерами автоматичної фіксації порушень в поліції продовжують використовувати мобільні пристрої TruCAM. Як показує міжнародна практика, велика ефективність в контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання.
Місця виміру - аварійно-небезпечні ділянки автодоріг і в місцях концентрації ДТП, скоєних з причини перевищення швидкості руху.
Всього на дорогах України буде працювати 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.
У поліції опублікували карту і список з ділянками , де вимірюють швидкість руху. Нові пристрої з'являться в наступних областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Харківська, Хмельницька , Черкаська та Чернігівська.
Всі нові ділянки відзначені на карті червоним кольором, а вже існуючі - синім.
Місця виміру - аварійно-небезпечні ділянки автодоріг і в місцях концентрації ДТП, скоєних з причини перевищення швидкості руху.
Всього на дорогах України буде працювати 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 252 ділянках.
У поліції опублікували карту і список з ділянками , де вимірюють швидкість руху. Нові пристрої з'являться в наступних областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Харківська, Хмельницька , Черкаська та Чернігівська.
Всі нові ділянки відзначені на карті червоним кольором, а вже існуючі - синім.
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