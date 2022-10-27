Українські документи наші біженці зможуть отримувати у Чехії, ФРН та Туреччині - МВС

09:21 27 жовтня Київ, Україна

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що мережа закордонних представництв Державної міграційної служби має перспективу розширення у Чехії, Німеччині та Туреччині.

"Розширення мережі є нагальною потребою, оскільки лише у перші дні широкомасштабної агресії росії за кордон виїхало близько 7 млн українських громадян", - зазначив він.

За словами Єніна, тоді багато людей завдяки підтримці партнерів України змогли перетнути кордон по фотокопіях або ксерокопіях документів, проте потім вони зіткнулися з неможливістю отримати соціальні гарантії, користуватися освітніми або медичними сервісами держав-членів ЄС. Тому МВС спільно із МЗС ініціювали розширення можливостей документування громадян за межами держави.

"Уряд підтримав ініціативу - і ось уже понад три місяці закордонні представництва ДП Документ працюють у Варшаві. А зараз ми у Кракові спостерігаємо роботу одночасно восьми мобільних пунктів", - розповів урядовець.

Як зазначив Єнін, така кількість мобільних паспортних центрів може обслуговувати до 300-350 осіб на добу. Черга формується як онлайн, так і наживо. Також продовжується робота над розширенням переліку послуг, що надаються закордонними представництвами ДП Документ, покращенням логістики, спрощенням процедур та їхньою тривалістю.

За його словами, ведуться переговори про розширення мережі закордонних підрозділів українського міграційного відомства не лише у Польщі, а й у низці інших країн. Йдеться як про мобільні, так і про стаціонарні центри.

Перебуваючи з головою ДМСУ Наталією Науменко у Чехії, ми домовилися про це із чеською владою. Також на нас чекає Німеччина, Туреччина. Справа за малим – має збільшуватись кількість спеціалізованих бусів, які можуть працювати таким дистанційним способом. А далі плануємо наймати офіси, як це сьогодні у Варшаві, де одночасно працюють 28 робочих станцій, – розповів Єнін.

Нагадаємо, у Польщі заявили про готовність прийняти нову хвилю українських біженців.

Також повідомлялося, що міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українським біженцям, які зараз перебувають за кордоном, не варто повертатися додому до весни, оскільки зима може бути складною через терористичні атаки росії.