Українські дизпаливо та бензин зросли в ціні

Українські мережі автозаправок почали підвищувати ціни на бензин, дизпаливо та автогаз, свідчать дані консалтингової групи А-95, пише Enkorr у середу, 12 жовтня.
Згідно з моніторингом, дизпаливо в мережах Shell, БРСМ-Нафта та Chipo подорожчало на 50 коп./л, до 53,99 грн/л, 52,14 грн/л та 52,20 грн/л відповідно.
На АЗС Укр-Петроль ціна на дизпальне зросла на 1 грн/л, до 50,60 грн/л, на Олас – також на 1 грн/л, до 53,90 грн/л.
У мережах VostokGaz та Mango дизпаливо зросло в ціні відразу на 2 грн/л та 80 коп./л, до 52,39 грн/л та 52,19 грн/л відповідно.
Ціни на бензин на станціях Укр-Петроль, Олас, Chipo та VostokGaz зросли на 0,5-2 грн/л.
Середня ціна на автогаз зросла на 14 копійок – до 26,72 гривні за літр, але у деяких мережах АЗС – на 55 коп./л.
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