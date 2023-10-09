Українські дипломати врятували пораненого хлопчика в ізраїльському місті Сдерот

12:26 09 жовтня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ України (МЗС) повідомило про рятувальну операцію в ізраїльському місті Сдерот, у рамках якої українські дипломати успішно вивезли пораненого українського хлопчика.



Про це інформував речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму акаунті на Facebook.



За словами Ніколенка, дитина отримала поранення внаслідок нападу бойовиків, і українські дипломати провели операцію щодо її порятунку. Хлопчик перебуває у безпечному місці під турботою посольства, де йому надано не лише медичну, а й психологічну допомогу.



Він також зазначив, що було встановлено місце розташування п'ятьох громадян, які раніше вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. Проте з'явилися неофіційні дані про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектору Гази та ще одного у самому секторі. Ця інформація знаходиться на стадії перевірки.



Ніколенко наголосив, що дипломатичне представництво України в Рамаллі підтримує постійний зв'язок з українською спільнотою та розробляє потенційні евакуаційні маршрути. Також він зазначив, що за останню добу оперативний штаб МЗС опрацював понад 200 звернень громадян, і наразі йде пошук рішень для допомоги українським громадянам, які бажають залишити Ізраїль.