Українські діти намагалися зупинити пришвартування яхти Абрамовича в турецькому Бодрумі

Роман Абрамович намагається уникнути санкцій і сховати свої яхти в Туреччині. Дитячо-юнацька команда яхтсменів «Вітрильна команда України» дізналася, що одна з яхт олігарха прибуває до Бодруму. Діти зі своїм тренером стали між судном та причалом, спробувавши не дати пришвартуватися у порту.
Маленьким героям вдалося 15 хвилин тримати блокаду, проте прибула турецька поліція. Дітей забрали до ділянки, переписали паспортні дані та відпустили. Яхта Абрамовича знаходиться в місті Бодрум.
Яхто My Solaris російського мільярдера Романа Абрамовича вже причалила в турецькому Бодрумі. Друга теж прямує у бік Туреччини.
Маленьким героям вдалося 15 хвилин тримати блокаду, проте прибула турецька поліція. Дітей забрали до ділянки, переписали паспортні дані та відпустили. Яхта Абрамовича знаходиться в місті Бодрум.
Яхто My Solaris російського мільярдера Романа Абрамовича вже причалила в турецькому Бодрумі. Друга теж прямує у бік Туреччини.
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