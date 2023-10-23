Українські лікарні отримали сучасні комп'ютерні томографи

12:44 23 жовтня Київ, Україна

Міністерство охорони здоров'я України в рамках співпраці зі Світовим банком доставило шість сучасних комп'ютерних томографів (КТ) до українських лікарень, як повідомило МОЗ.



Зокрема, українські медичні установи отримали два томографи Revolution Maxima 55 і чотири Optima CT520, вироблені американською компанією General Electric Health Care. Це обладнання було доставлено до наступних лікарень:

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня;

Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня;

Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської області;

Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня;

Золочівська центральна районна лікарня (Львівська область);

Хмельницька обласна дитяча лікарня.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що сучасна візуальна діагностика з використанням комп'ютерної томографії відіграє важливу роль у обстеженні пацієнтів із різноманітними захворюваннями, від серцево-судинних до захворювань опорно-рухового апарату.

Він наголосив, що якісна діагностика має вирішальне значення для ефективного лікування, і МОЗ працює з міжнародними партнерами, щоб забезпечити українські медичні установи необхідним сучасним обладнанням.



Ляшко наголосив, що ціллю є забезпечення доступності до безкоштовної медичної допомоги для кожного громадянина України, незалежно від його розташування.