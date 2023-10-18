Українські лікарні отримали 42 генератори за підтримки Світового банку

16:44 18 жовтня Київ, Україна

У рамках співпраці зі Світовим банком українські лікарні та медичні установи отримали 42 генератори загальною потужністю від 150 до 264 кВт, як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Ці генератори були розподілені по різних областях та містах України, а саме в Дніпропетровську, Одеську, Тернопільську, Хмельницьку, Луганську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Львівську, Київську та Черкаську області, а також місто Київ.



Ці генератори будуть використовуватися для забезпечення безперервного електропостачання операційних відділень реанімації, кисневих станцій та іншого критично важливого медичного обладнання. Ця значуща подія сприяє покращенню умов та якості медичної допомоги у різних регіонах України.