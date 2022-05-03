Українські боксери-юніори везуть рекордну кількість медалей

12:51 03 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 3 грудня, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" о 19.00 відбудеться урочиста зустріч команди юніорської збірної України з боксу.

За кількістю медалей у України - другий показник серед країн-учасниць змагань.

Президент Володимир Зеленський привітав українських боксерів-юніорів, які завоювали на чемпіонаті Європи 20 медалей. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі в четвер, 3 грудня.

"Сьогодні додому повертаються наші молоді боксери. З чемпіонату Європи вони везуть 20 медалей: 5 золотих, 4 срібних і 11 бронзових", - повідомив президент.

Зеленський підкреслив, що це найкращий результат в історії юніорської збірної з боксу за роки незалежності.

"Наші чемпіони, Україна пишається вами!" - резюмував він.

Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів-2020 року, в якому взяли участь спортсмени з 19 країн, проходив в місті Софія (Болгарія). За кількістю медалей у України - другий показник серед всіх країн-учасниць. З незначним відривом наші спортсмени поступилися в медальному заліку команді Росії.