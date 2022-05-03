Українські боксери-юніори везуть рекордну кількість медалей

Сьогодні, 3 грудня, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" о 19.00 відбудеться урочиста зустріч команди юніорської збірної України з боксу.
За кількістю медалей у України - другий показник серед країн-учасниць змагань.
Президент Володимир Зеленський привітав українських боксерів-юніорів, які завоювали на чемпіонаті Європи 20 медалей. Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі в четвер, 3 грудня.
"Сьогодні додому повертаються наші молоді боксери. З чемпіонату Європи вони везуть 20 медалей: 5 золотих, 4 срібних і 11 бронзових", - повідомив президент.
Зеленський підкреслив, що це найкращий результат в історії юніорської збірної з боксу за роки незалежності.
"Наші чемпіони, Україна пишається вами!" - резюмував він.
Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів-2020 року, в якому взяли участь спортсмени з 19 країн, проходив в місті Софія (Болгарія). За кількістю медалей у України - другий показник серед всіх країн-учасниць. З незначним відривом наші спортсмени поступилися в медальному заліку команді Росії.
"Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів став одним із небагатьох великих міжнародних спортивних форумів в 2020 році. Мені дуже приємно відзначити, що наш вид спорту приносить стільки позитивних емоцій українським уболівальникам, в яких, відверто кажучи, в цьому році не було багато приводів для радості. Але виступ українських боксерів спочатку на молодіжному чемпіонаті Європи в Чорногорії, а тепер і на юніорському Євро в Болгарії, ще раз переконує, що український бокс продовжує тримати дуже високу планку в усьому світі. Нас визнають як одну з провідних держав", - прокоментував віцепрезидент Європейської конфедерації боксу, президент Федерації боксу України Володимир Продивус.
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