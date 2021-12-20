Українські боксери Ломаченко та Усик у потрапили в ТОП-5 кращих

Журнал The Ring опублікував ТОП-5 кращих боксерів світу, в який увійшли українські спортсмени Василь Ломаченко та Олександр Усик
Відзначається, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко посів друге місце в рейтингу, а колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик - зайняв п'яту позицію.
Кращим боксером світу за версією ресурсу став мексиканець Сауль Альварес.
Топ-5 боксерів сучасності за версією The Ring:
- Сауль Альварес (Мексика) - 53-1-2, 36 КО;
- Василь Ломаченко (Україна) - 14-1, 10 КО;
- Наоя Інуе (Японія) - 19-0, 16 КО;
- Теренс Кроуфорд (США) - 36-0, 27 КО;
- Олександр Усик (Україна) - 17-0, 13 КО.
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