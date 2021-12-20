Українські боксери Ломаченко та Усик у потрапили в ТОП-5 кращих

14:32 07 липень Київ, Україна

Журнал The Ring опублікував ТОП-5 кращих боксерів світу, в який увійшли українські спортсмени Василь Ломаченко та Олександр Усик

Відзначається, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко посів друге місце в рейтингу, а колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик - зайняв п'яту позицію.

Кращим боксером світу за версією ресурсу став мексиканець Сауль Альварес.

Топ-5 боксерів сучасності за версією The Ring:
  • Сауль Альварес (Мексика) - 53-1-2, 36 КО;
  • Василь Ломаченко (Україна) - 14-1, 10 КО;
  • Наоя Інуе (Японія) - 19-0, 16 КО;
  • Теренс Кроуфорд (США) - 36-0, 27 КО;
  • Олександр Усик (Україна) - 17-0, 13 КО.
фото: ТОП-5 лучших боксеров мира