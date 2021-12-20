Українські боксери Ломаченко та Усик у потрапили в ТОП-5 кращих

14:32 07 липень Київ, Україна

Журнал The Ring опублікував ТОП-5 кращих боксерів світу, в який увійшли українські спортсмени Василь Ломаченко та Олександр Усик



Відзначається, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко посів друге місце в рейтингу, а колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик - зайняв п'яту позицію.



Кращим боксером світу за версією ресурсу став мексиканець Сауль Альварес.



Топ-5 боксерів сучасності за версією The Ring: