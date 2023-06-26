Українські бійці звільнили село Рівнопіль у Донецькій області

15:28 26 червня Київ, Україна

Українські бійці успішно звільнили село Рівнопіль, розташоване у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області.



Цю інформацію опублікувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", - написала вона.

Це визволення стало дев'ятим випадком, коли населений пункт повертається з-під окупації російських загарбників під час контрнаступу Збройних сил України.