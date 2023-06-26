Українські бійці звільнили село Рівнопіль у Донецькій області

Українські бійці успішно звільнили село Рівнопіль, розташоване у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області.
Цю інформацію опублікувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
Цю інформацію опублікувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
Це визволення стало дев'ятим випадком, коли населений пункт повертається з-під окупації російських загарбників під час контрнаступу Збройних сил України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі