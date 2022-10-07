Українські бібліотеки потребують реформи: Олександра Коваль сформувала необхідні кроки до нових змін

Олександра Коваль перерахувала необхідні заходи щодо реформи та "перезавантаження" бібліотек.

Директорка Українського інституту книги виділила вісім найнеобхідніших змін у громадських бібліотеках. Вона опублікувала їх на своїй сторінці у Фейсбук, а також у блозі на Українській правді.

Олександра Коваль у своїй публікації висловила стурбованість нинішнім станом бібліотек: «Від цивілізованих країн ми відстаємо або у 20 разів, або на 20 років, або назавжди».

Тому вона сформувала перелік необхідних дій, що допоможуть змінити ситуацію.

А саме:

Вилучити з бібліотек книги, які ніхто не питав останніх 10 років. Повний фонд залишити лише у шести національних бібліотеках та у Книжковій палаті;

Налагодити регулярний збір достовірної статистики. Забезпечити роботу автоматизованих бібліотечних інформаційних систем, що допоможе відстежувати ефективність закупівель;

Створити план реорганізації бібліотечної системи. Під час нього планово закрити частину бібліотек;

Масово закуповувати найновіші та найкращі книги, якими потрібно поповнювати бібліотечні фонди. Для цього потрібна зміна законодавства, яке змусить місцеву владу виділяти кошти, еквівалентні чверті екземпляра книги на кожного мешканця територіальної громади;

Відновити, переобладнати або побудувати по одній бібліотеці у центрі кожного територіального товариства протягом 5 років;

Навчити бібліотекарів використовувати технології та інформацію. Йдеться про електронний каталог УІК «Книги на ринку» та закупівлю книг через онлайн-систему Prozorro;

Навчити бібліотекарів маркетингу, інструментів популяризації читання, бібліотек та нових книг;

Збудувати в Україні одну суперсучасну, технологічну, інклюзивну Бібліотеку, щоб до неї їхали люди з усього світу.

За словами Олександри Коваль, це складні, але необхідні кроки. Для їхньої реалізації потрібні спільні дії Українського інституту книги, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Міністерства культури та інформаційної політики України, Української бібліотечної асоціації та органів місцевого самоврядування.