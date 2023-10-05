Українські біженці у Швейцарії: фінансові заохочення для добровільного повернення додому

17:45 05 жовтня Київ, Україна

Швейцарія розробила тимчасову стратегію для стимулювання добровільного повернення українських біженців на батьківщину ще до скасування ними статусу тимчасового захисту.



Державний секретаріат з міграції (SEM) Швейцарії спільно з кантонською владою представив цей план, який передбачає можливість, що до 2024-2025 року близько 70 тисяч українців повернуться додому, причому 80% з них зроблять це за власним бажанням.



Основою стратегії є скасування статусу тимчасового захисту (статус S) для українців за два-три роки після початку війни. Українцям, які готові повернутися добровільно, будуть запропоновані фінансові заохочення у розмірі від 1000 до 4000 швейцарських франків на людину в залежності від етапу від'їзду.



Очікується, що після скасування статусу S більшість українців залишить Швейцарію протягом наступних 6-9 місяців, хоча решта 20% може вирішити залишитися. Цей стратегічний підхід спрямований на заохочення добровільного виїзду та зменшення довгострокового перебування українців у Швейцарії, зважаючи на обставини кожної сім'ї.