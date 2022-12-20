Українські біженці у Литві зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом наступного року

08:02 20 грудня Київ, Україна

Литовська залізниця та муніципальна влада трьох найбільших міст Литви забезпечать безкоштовні перевезення для біженців з України у 2023 році.



Про це повідомляє Delfi.



Зокрема, у компанії LTG Link, яка займається залізничними перевезеннями, повідомили, що нині ініціативою можуть скористатися всі люди, які виїхали до Литви через війну в Україні.

"З 1 серпня всі люди, які тікають від війни росії в Україні до Литви, можуть користуватися безкоштовним залізничним сполученням на місцевих маршрутах у Литві", - зазначила комунікаційна партнерка компанії Котріна Дзікарайте.

За її словами, для цього всі охочі скористатися ініціативою як громадяни України, так і громадяни інших країн, які на початку російської агресії перебували в Україні, мають надати підтверджувальні документи. Вони повинні мати паспорт або посвідчення особи (свідоцтво про народження для дітей) та реєстраційну картку, видану Департаментом міграції.



У Вільнюсі до кінця року діяла можливість для українців безкоштовно користуватись громадським транспортом. На засіданні ради, що відбулося цього тижня, ініціативу було продовжено до 2024 року.



Крім того, до міської ради Каунасу внесено пропозицію дозволити українцям користуватися 99-відсотковими транспортними пільгами. У проєкті передбачено, що річний квиток з такою знижкою видаватиметься при пред'явленні реєстраційної картки, виданої Департаментом міграції, або дійсної посвідки на проживання, виданої у 2023 році у Литві з гуманітарних причин.



Як повідомив начальник транспортного відділу Клайпедського міського самоврядування Римантас Моцкус, ведеться підготовка до продовження наступного року пільги, що діє для українців у цьому портовому місті шляхом запровадження безкоштовного квитка.



За даними литовського Департаменту статистики, з початку війни росії в Україні в лютому до Литви прибуло 71,5 тисячі біженців, повідомляє видання.