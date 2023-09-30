Українські біженці у Німеччині. Додому повернуться не всі – дослідження

Ось уже понад півроку величезна кількість українців перебуває за межами України. У країнах, де мешкають українські біженці, вищий рівень життя. Чи буде у майбутньому у цих людей бажання повернутися на батьківщину? Опитування показали, що понад 1/3 українських біженців, які зараз перебувають у Німеччині, розглядають можливість повернутися на батьківщину у близькій чи далекій перспективі.

Про це йдеться у дослідженні "Із Польщі до Німеччини.. Нові тенденції міграції українських біженців", проведеному міграційною платформою EWL та Центром східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем'єр-міністра Польщі. Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

Дослідження показало, що 39% українських біженців, які перебувають у Німеччині, планують повернутися до України у близькій чи далекій перспективі. При цьому 35% українських біженців хотіли б залишитись у Німеччині хоча б на рік, а 9% – назавжди. 18% респондентів декларують намір повернутися до України, не чекаючи закінчення війни. Також досить високий відсоток тих, хто не визначився, – 22%.

Серед факторів, які спонукають повертатися до України після закінчення війни, українські біженці вказують насамперед цивілізаційний вибір України – реальну перспективу членства в НАТО (60%) та ЄС (55%), що гарантує безпеку для людей. Також можливість возз'єднання з сім'єю, яка залишилася в Україні, заохочує українців повертатися додому (59%) та економічний фактор (підвищення рівня оплати праці та покращення умов праці – 55%).

Понад 1/3 українських біженців (35%) визнають, що податкові пільги та дешеві кредити є важливим чинником, який мотивує їх повернутися до України. Ще 30% респондентів вказують на підтримку держави у відновленні чи поверненні квартири чи будинку. А кожного четвертого респондента (26%) прості умови відкриття та ведення бізнесу мотивуватимуть повертатися.

Остаточне рішення про повернення на батьківщину залежатиме від багатьох обставин, зокрема, від ходу війни та економічної ситуації в Україні.

Українські біженці у Німеччині - деталі

Наявність друзів та знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу та їдуть до Німеччини.

За даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Німеччині було зареєстровано приблизно 1,1 мільйона громадян України, тоді як у Польщі їх було майже 975 тисяч.. Це означає, що з серпня 2022 року кількість зареєстрованих біженців у Польщі зменшилась більш ніж на 350 тисяч. людина, а в Німеччині – зросло більш ніж на 410 тис.. в той же час.

2024 року Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє землям для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Таке рішення ухвалили на тлі посилення економії бюджетних видатків.