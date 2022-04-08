Українські аудіогіди з'являться в музеях Єгипту

12:45 08 липня Київ, Україна

У всіх нових та оновлених музеях Єгипту незабаром з'являться аудіогіди з QR-кодом українською мовою.

Про це заявив міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.

«Починаючи з відкриття нового Музею єгипетських цивілізацій, яке відбулося в квітні, ми проговорили з українським посольством необхідність створення таких (україномовних - ред.) аудіогідів з QR-кодом у всіх нових та оновлених музеях. Ми сподіваємося, що вони будуть впроваджені найближчим часом», - сказав аль-Анані.

При цьому, за його словами, Єгипет не планує повністю замінювати простих гідів на автоматичні аудіогіди.

«Але повністю замінити на автоматичні аудіогіди ми не плануємо - у нас понад 10 тисяч туристичних гідів. Треба враховувати і їхні інтереси, і інтереси туристів, адже екскурсія від "живого" гіда більш динамічна», - зазначив міністр.

Аль-Анані також додав, що уряд планує запустити мобільний додаток, який допоможе туристам більш ефективно планувати свій відпочинок. На одній платформі будуть скомбіновані і місця розміщення, і транспортні послуги, і пропозиції щодо різноманітного відпочинку (музеї, активності та ін.).