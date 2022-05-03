Українська сфера обслуговування переходить на державну мову

08:33 03 грудня Київ, Україна

З 16 січня 2021 року всі постачальники послуг зобов'язані забезпечити обслуговування споживачів виключно українською мовою.

Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, в четвер, 3 грудня.



Згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.

"З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів - українська. У супермаркеті і в інтернет-магазині, в кафе, банках, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був - обслуговування повинно бути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою", - заявив Кремінь.

Куди звертатися, якщо вам відмовили в обслуговуванні державною мовою