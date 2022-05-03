Українська сфера обслуговування переходить на державну мову

З 16 січня 2021 року всі постачальники послуг зобов'язані забезпечити обслуговування споживачів виключно українською мовою.
Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, в четвер, 3 грудня.
Згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою.
Куди звертатися, якщо вам відмовили в обслуговуванні державною мовою
У разі порушень отримання послуг та інформації українською мовою - звертайтеся до мовного омбудсмена. Для цього потрібно написати звернення за адресою: Київ, провулок Музейний, 12. Також звернення можна надіслати електронною поштою: [email protected]
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