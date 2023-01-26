Українська розвідка опублікувала розмову окупантів про дезертирів під Білгородом

За даними пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України стало відомо, що розвідка опублікувала перехоплення розмови окупантів про дезертирів неподалік російського Білгорода та покарання для них.

– У мене заводили новеньких під… які йдуть по бетонці… близько біля посадки Білгорода. Вони ось звідти с*бались, не хочуть виконувати бойове завдання. Позиції не втрачені, у жодному разі, заведені люди інші, олівці (солдати – ред.). Все. Позицію відновлено. Все. Сидять. Що мені ось з ними робити? Вони не хочуть ніяк.



Як я думаю? Скласти їм бойовий наказ завтра на ранок, записати на відео, що вони відмовляються виконувати, забрати зброю і відправити до вас там.



Гадаю, буде військова поліція, трибунал. У нас ця справа поновилася.



– Так-так олівці будуть. Завтра вже 10 тобі привезуть. Люди ще будуть. Потроху будемо підвозити. А цих – нах*й. Якщо сам не хочеш з ними морочитися – шефу кудись відвантажуй. Їх по всій суворості тут оформимо.



